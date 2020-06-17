حرب القمح في سوريا… تنافس على المحصول بين جميع الأطراف

2020/06/17 | 20:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر محصول #القمح من المحاصيل الاستراتيجية في #سوريا، التي تأثرت بطبيعة الحال بفعل الحرب الدائرة على مدار السنوات الماضية، فبعد أن كان إنتاج سوريا في 2011 يتجاوز 4.5 مليون طن، انخفض إلى أقل من مليون…

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