رصاص ودم في البصرة: “الصدمة” تعتقل ذوي الاحتياجات وتهاجم المتظاهرين عبر العشار ومحتجون: “عاملونا مثل الرفحاويين”!

2020/06/17 | 20:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتصاعد حدة الاحجاجات في محافظة البصرة، لتتحول شيئاً فشيئاً الى اشبه ما تكون بحرب شوارع قرب مبنى مجلس المحافظة والإدارية المحلية وسط البصرة بعد ايام من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الصدمة المكلفة بحماية مجلس المحافظة من المتظاهرين الغاضبين المطالبين باستقالة المحافظ اسعد العيداني.وتواصلت موجات المتظاهرين الذين […]

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