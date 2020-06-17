الحشد الشعبي ينقل جثامين اثنين من المتوفين بكورونا من المثنى الى النجف

2020/06/17 | 20:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طبابة الحشد الشعبي في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي، الأربعاء، بنقل اثنين من المتوفين بفيروس كورونا من محافظة المثنى الى محافظة النجف الاشرف.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن كوادر طبابة الحشد الشعبي في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي قامت، اليوم، بنقل اثنين من المتوفين بفيروس كورونا من

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