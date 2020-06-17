الحشد الشعبي يضبط معسكراً متكاملاً لـ”داعش” تحت الأرض ويحتوي على سجن غرب الانبار

2020/06/17 | 20:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، معسكرا كبيرا ومتكاملا لتنظيم “داعش” الإرهابي احتوى على سجن بداخله غرب الانبار، فيما عثرت أيضا على مضافات للتنظيم الإرهابي تحت الارض.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ، إن قوة مشتركة من ابطال افواج الحشد الشعبي (أعالي الفرات في القائم – الفوج الأول) والفوج الثاني بالاشتراك مع لواء

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