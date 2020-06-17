قانون قيصر: ضربة تستهدف المحور الإيراني في الشرق الأوسط

2020/06/17 | 21:03 - المصدر: فرانس 24

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يرى مراقبون أن قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة، والذي يفرض عقوبات على هيئات وشخصيات سورية، لا يستهدف نظام الأسد وحسب، إنما هو موجه أيضا لحلفائه الإقليميين والدوليين، وبشكل خاص المحور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط والحركات الموالية لطهران من العراق إلى لبنان.

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