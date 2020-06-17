ائتلاف النصر يدين الاعتداءات ويدعو الحكومة لممارسة صلاحياتها بحفظ السيادة

2020/06/17 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، القصف التركي الذي طال عدداً من المناطق شمالي العراق.

وقال المكتب الإعلامي للنصر في بيان إن الائتلاف يدين الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق، ويحمل الدول المتجاوزة على سيادة العراق كامل المسؤولية المترتبة على انتهاك حرمة العراق أرضاً وشعبا.

ودعا النصر الحكومة إلى ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها بحفظ سيادة وكرامة العراق، مؤكداً أن هذه الانتهاكات ستعزز من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ولن تنجو أية دولة من تأثيراتها السلبية على أمنها وسيادتها.

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