لائحة بأسماء الشخصيات والكيانات التي طالتها العقوبات الأميركية وفق قانون “قيصر”

2020/06/17 | 21:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهلت الإدارة الأميركية تنفيذ #قانون_قيصر الذي أصبح ساري التنفيذ منذ تاريخ اليوم 17 حزيران 2020، بإصدار قائمة عقوبات جديدة طالت مجموعة أشخاص والكيانات المقربة من القيادة السورية، يأتي في مقدمتها الرئيس السوري “بشار الأسد”.وضمت…

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