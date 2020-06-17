إقليم كوردستان يخصص 15 مليار دينار لمساعدة العوائل المتعففة

2020/06/17 | 21:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان كويستان محمد، اليوم الاربعاء، ان الحكومة وضعت 15 مليار دينار في حساب وزارتها لتستفيد منها العوائل المتعففة خلال الاشهر المقبلة، بعد التأثير الذي ولده تفشي فيروس كورونا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ونقل بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، وورد لوكالة شفق نيوز، عن الوزيرة كويستان محمد انه بعد تفشي وباء كورونا بدأت حكومة الاقليم بجمع المساعدات والتبرعات من عدد من اصحاب رؤوس الاموال والاغنياء، لافتا الى انه تم تخصيص 10 ملايين دينار منها لشراء سلات غذائية للعوائل المتعففة.

ولفت البيان الى ان محمد اكد بان الوزارة وصلت لمرحلة تسليم السلات الغذائية الى العوائل المتعففة.

واضاف البيان ان محمد اشارت الى ان وضع 15 مليار دينار في الحساب المصرفي للوزارة، لافتة الى ان العوائل المتعففة ستستفيد منه خلال الاشهر المقبلة.

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