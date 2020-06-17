الداخلية : القينا القبض على مطلقي الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء والمقار العسكرية

2020/06/17 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاربعاء، أنها القت القبض على مطلقي الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقار عسكرية وقواعد جوية، وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، خلال حوار متلفز تابعتها وكالة اين، “ألقينا القبض على متورطين بإطلاق الصواريخ”، مشيراً الى ان “هناك إرادة حقيقية لانهاء ملف قصف المنطقة الخضراء والمقار العسكرية”.واضاف، “تم إلقاء القبض على من يقوم بإطلاق الصواريخ، والموضوع تحت إشراف القضاء، ولا يمكننا التصريح عن الجهة التي تقف وراءهم إلا بأخذ موافقات قضائية”.

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