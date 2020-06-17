الكاظمي يستقبل رئيس البنك المركزي الإيراني

2020/06/17 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبد الناصر همتي، والوفد المرافق له.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة اين ، انه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تنمية العلاقات الثنائية في مختلف الصعد والمجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والمالي".

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