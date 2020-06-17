الشباب والرياضة تطلق آلية جديدة لتحويل منح الاتحادات واستلامها من مصرف الرشيد

2020/06/17 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، آلية جديدة لتحويل المبالغ الخاصة بميزانيتها الى الاتحادات الرياضية مباشرة بعد الاتفاق مع مصرف الرشيد.وذكر مدير عام الدائرة الادارية والقانوية والمالية في الوزارة شاكر محمد عودة، في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان "الهدف من هذه الآلية تسهيل مهمة حصول الاتحادات الرياضية على المنح المالية مباشرة وفق السياقات الجديدة".واضاف محمد ان "الوزارة حريصة وفق توجيهات وزير الشباب الرياضة عدنان درجال على تقديم الدعم والاسناد الى الاتحادات الرياضية في هذه الظروف الصعبة جراء تفشي جائحة كورنا، لتتمكن من التواصل والقدرة على تجاوز هذه الصعاب لحين عودة الحياة الى وضعها الطبيعي".

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