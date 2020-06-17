2020/06/17 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ التوزيع الجغرافي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:--ابو غريب/ ٦ اصابات- الشعلة/ ٤٦ اصابة- ابو دشير/ ٢ اصابة- حي العامل/ ٣١ اصابة-حي الجامعة/ ٦ اصابات- العلاوي/ ٣ إصابات- المحمودية/ ١٧ اصابة- الكاظمية/ ١٥ اصابة- الغزالية/ ١٩ إصابة- الحرية/ ٢٧ اصابة- چكوك/ ٢ اصابة- العامرية/ ١ اصابة- حي العدل/ ٥ اصابات- الدورة/ ٢٨ اصابة- اليرموك/ ١ اصابة- المنصور/ ٣ إصابات- التراث/ ١ اصابة- البياع/ ١٠ اصابات- حي الجهاد/ ١٣ إصابة- السيدية/ ٢ اصابة- القادسية/ ١ اصابة- الاعلام/ ٢ اصابة- الطوبجي/ ٢ اصابة- العطيفية/ ١ اصابة- الرحمانية/ ٦ اصابات- الطارمية/ ١ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٣٨ اصابة- سكنة محافظة بابل/ ٢ اصابة-قوات امنية/ ١ اصابةالوفيات:-حي الجامعة/محلة٦٣٥-ابو غريب/حي الزهور-ابو دشير/محلة٨٥٦-الشالجية/محلة٤٠٥/ زراعي-حي العامل/محلة٨٠٥-الشيخ معروف/محلة٢١٤-الاعلام/حي الشباب/محلة٨٣٩- الغزالية/محلة٦٥١-ابو دشير/محلة٨٥٦-ابو دشير/محلة٨٥٠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تكشف تفاصيل التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تكشف تفاصيل التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).