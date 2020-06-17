وزارة النقل تنفي إصابة وزيرها “ناصر الشبلي” بفيروس كورونا

2020/06/17 | 21:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، إصابة وزيرها ناصر بندر الشبلي بفيروس كورونا.وأوضحت مديرة إعلام الوزارة فطومة الموسوي، في بيان تلقته وكالة صدى ، أن “لا صحة لإصابة وزير النقل ناصر بندر الشبلي بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن “أحد أفراد عائلة الوزير قد أصيب بالفيروس ويتلقى العلاج في الحجر الصحي”.

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