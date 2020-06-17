الأزمة النيابية: إصابة بعض النواب بفايروس كورونا ليس مبررا لتعطيل جلسات البرلمان

2020/06/17 | 21:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري، الأربعاء، رئاسة مجلس النواب إلى استمرار عقد الجلسات وعدم تعطيل المؤسسة التشريعية بحجة فيروس كورونا.وقال العميري إن “الكثير من العاملين في المؤسسات الصحية أصيبوا بفيروس كورونا ولم يتعطل العمل فيها “، مستغربا “تعطيل جلسات البرلمان نتيجة إصابة بعض النواب أو الموظفين العاملين في المجلس”.وأضاف، “على رئاسة

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