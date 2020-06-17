ديالى تسجّل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/17 | 21:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “تم تسجيل ٤٠ حالة موجبة Positive جديدة في محافظة ديالى هذا اليوم الاربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠ موزعة على مختلف اقضية ونواحي المحافظة ، منها حالتين لكوادر طبية وحالتين لكوادر مختبرية […]

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