تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/06/17 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء (17 حزيران 2020)، تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة هذا الي...





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