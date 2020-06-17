الخزعلي يستقبل وفداً من المحتجزين السابقين بمخيم رفحاء

2020/06/17 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأربعاء (17 حزيران 2020) وفداً من الم...





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