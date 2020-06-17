رئيس البنك المركزي الايراني يكشف تفاصيل زيارته للعراق

2020/06/17 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي الذي يزور بغداد عرضا موجزا عن محادثاته التي اجراها اليوم مع المسؤولين العراقيين حيث اعلن بانه تم توقي...

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