عميد كلية الاعلام: التعليم الالكتروني فرصة حقيقية لتنويع وسائل الحصول على المعرفة

2020/06/17 | 21:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز شددت كلية الاعلام بجامعة بغداد، اليوم الاربعاء، على ضرورة الافادة الحقيقية والجادة من فرصة التعلم الالكتروني في تنويع وسائل الحصول على المعرفة.وقال عميد كلية الاعلام الاستاذ عمار طاهر محمد في تصريح ، تابعته “العهد نيوز” ان “كلية الاعلام لها الريادة في مجال التعليم الالكتروني، لاسيما انها تعد من المؤسسات ذات البنى التحتية […]

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