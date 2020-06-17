تعرف على مواصفات هاتف آيفون الجديد القابل للطي

2020/06/17 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت آبل على مدى العامين الأخيرين العديد من براءات الاختراع التي تتعلق بالاجهزة الذكية القابلة للطي، لكن هل ستظهر يوما ما على أرض الواقع؟ وعلى الرغم من آن آبل لم تطلق أي تصريحات رسمية بعد بخصوص هذا النوع من الأجهزة إلا أن المدون الشهير جون بروسير نشر في قناته على “تويتر” تدوينة ألمح […]

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