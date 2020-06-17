استقطاعات كبيرة بمرتبات الاتحادات الرياضية تصل الى 70%

2020/06/17 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف مصدر رياضي مطلع، الأربعاء، ان الرياضيين وموظفي الاتحادات الرياضية، أبدوا استيائهم الكبير من الاستقطاعات الكبيرة في مرتباتهم والتي وصلت الى 70%.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وزارة الشباب والرياضة، دعت الاتحادات الرياضية لتسليم معاملاتها لتدقيقها من اجل صرف رواتب الرياضيين والعاملين فيها”.وأضاف أن “وزارة الشباب والرياضة، ستستقطع 70% من […]

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