«في أضعف حالاتها».. أين سيادة العراق من القصف التركي – الإيراني؟

2020/06/17 | 21:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أيام وحتى اليوم، تستمر #تركيا في قصف مناطق في شمال #العراق وكذا نشر قوات عسكرية في أراضي #إقليم_كردستان العراق، بحجة مجابهة #حزب_العمال الكردستاني.لم تكن تركيا بحالها، أمس انضمت لها #إيران أيضاً، فصارتا تقصفان…

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