2020/06/17 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’الرفحاويون’ يلجأون إلى زعيم العصائب.. والخزعلي ’يهاجم’ الرياض ويقترح ’آلية جديدة’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 21:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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