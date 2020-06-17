الجبوري: قرار الكاظمي بحصر التعيينات في مكتبه “مخالفة قانونية”

2020/06/17 | 21:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو تحالف القوى النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء، بان قرار رئيس الوزراء بحصر التعيينات بمكتبه مخالفة قانونية.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قرار رئيس الوزراء بحصر التعيينات واقالة المدراء العاميين والدرجات الخاصة بمكتبه مخالفة قانونية لانه كل وزارة لديها نظام وتعليمات محددة ومن حق الوزير اتخاذ الصلاحيات من اقالة او […]

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