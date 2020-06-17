نائب عن الحكمة: الشارع سيكون له ردة فعل تجاه قضية العيساوي

2020/06/17 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن المسعودي، اليوم الاربعاء، يجب ان يبقى القضاء بعيد عن الشبهات لاسيما في قضية العيساوي.وقال المسعودي في حديث متلفز لقناة “العهد” ، ان ” عودة العيساوي بشكل غير شفاف قضائيا سيعجل بانهيار القضاء و الشارع سيكون له ردة فعل تجاه قضية العيساوي”.واضاف، ” القضاء عليه […]

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