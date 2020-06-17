2020/06/17 | 21:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أصدرت وزارة الخارجيّة، الاربعاء، بياناً جديداً بشان استدعاء السفير التركي.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته /المعلومة/، إنها “استدعت السفير التركيّ في العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم، وجرى اللقاء به من قبل وكيل الوزارة الأقدم السفير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج على قصف انقرة مناطق في كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج على قصف انقرة مناطق في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).