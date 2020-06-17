ديالى تسجل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/17 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت صحة ديالى، اليوم الاربعاء، تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة بفريوس كورونا، مشيرة الى أن كوادر طبية وصحية بين المصابين.وقالت الدائرة في بيان تلقته "كلكامش برس"، إنها "سجلت اليوم، 40 حالة اصابة مؤكدة جديدة موزعة على مختلف اقضية ونواحي المحافظة، منها حالتين لكوادر طبية وحالتين لكوادر مختبرية وحالتين لكوادر صحية".وأوضحت أن "العدد التراكمي الكلي المؤكد للإصابات بفيروس كورونا منذ الرابع من آذار الماضي وحتى اليوم بلغ ٥٣٧ حالة"، مبينة أن "الاصابات اعلاه هي إجمالي عدد الإصابات من ضمن مسوحات إجمالية لـ ١٨٤ حالة تم فحصها في مختبر الصحة العامة في بعقوبة هذا اليوم". وأضافت أن "عدد حالات الشفاء لهذا اليوم هي ست حالات، وبذلك يكون عدد التراكمي الكلي لحالات الشفاء منذ ١٠ آذار الماضي وحتى الان ١٣٤ حالة ".ونوهَت الى "تسجيل حالتي وفاة جديدة في محافظة ديالى"، موضحة أن "العدد التراكمي الكلي لعدد المتوفين منذ تسجيل حالة الوفاة الاولى بتاريخ ٢٢ آذار الماضي وحتى الآن بلغ ٣١ حالة ، من ضمنهم طبيب واحد" .وأشارت دائرة صحة ديالى إلى أن "٣٧٢ مريضاً يرقد الان في ردهات الحجر في دار الضيافة وبيت الشباب والصحة العامة والحروق والوبائية".

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