كيف تحمي عينك خلال الصيف في 3 خطوات

2020/06/17 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تسبب حرارة الصيف الكثير من المشاكل لصحة العين، لأنها أكثر الأعضاء الحيوية التي تتأثر كثيرا بالحرارة.وقدم تقرير نشره موقع "سنتر فور فيجن لوس" بعض النصائح والإجراءات الوقائية، التي تحمي العين من الأمراض المحتمل أن تتعرض لها خلال فصل الصيف، وهي:- غسل الأيدييمنع نقل العدوى إلى العينين، ويجب غسل الأيدي جيدا بالماء الجاري والصابون قبل لمس أو فرك العين، لحمايتها من خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة.- النظارة الشمسيةارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل في أوقات النهار، وخصوصا الأيام الحارة، يساعد على حماية العين من الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، مثل التهاب الملتحمة الضوئي وإعتام عدسة العين وسرطان الجفون.- نظارة السباحةيجب ارتداء نظارة السباحة قبل نزول البحر أو حمامات السباحة، لأن الملح والكلور قد يهددان العين ببعض المشكلات المزعجة، مثل الالتهاب والحرقان والحكة.

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