الأمم المتحدة تحث الهند والصين على أكبر قدر من ضبط النفس

2020/06/17 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حثت الأمم المتحدة الهند والصين إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس بعد تقارير عن اشتباكات حدودية دامية بين عسكريي البلدين، حسبما أعلن مكتب الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش.وفي موجز صحفي، اليوم الأربعاء، قال فرحان حق، الناطق الرسمي باسم الأمين العام: “بعثنا رسالة واضحة مفادها أننا قلقون إزاء تقارير عن حدوث أعمال […]

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