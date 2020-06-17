الحكيم يدعو الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن انتهاك السيادة العراقية

2020/06/17 | 21:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن انتهاك السيادة العراقية.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، إنه "لقد قدم العراقيون طوال عقود من الزمن طوابير من المضحين، وناضلوا وتكبدوا العناء لحفظ السيادة العراقية وكرامة العراقيين".

وأضاف أنه "من هنا ندين بشدة كل محاولات انتهاكها او النيل منها او تعريضها للخرق من أي طرف كان"، داعياً الحكومة الى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمل الجميع على احترام سيادتنا الوطنية".





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