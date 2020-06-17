2020/06/17 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السمراء والشاب الأشقر في احد المقاهي حصل لقاء بين انثى تفيض نضوجا وتضج انوثة وبين شاب اشقر يصغرها عمراً ، تبادلا النظرات ثم تنـاولا القهوة معاً ، فتحدث كلا منهما عما اعتمل في صدره الفتى الاشقر ..كنت اكره القهوة مع اني اسمع انها تغير المزاج السيء وتقلب الاحوال ، فقررت ان اجرب فدخلت كافيه […]

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