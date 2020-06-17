2020/06/17 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرّ من رأى لم اجد السبيل الى تلك المدينة التي تقع بين نبضات قلبكِ الطريق اليها ليس بسهل لكني سأخوض التحدي لكي استطيع افتكاك تلك الطلاسم الخفيه لرى تلك الفراشة التي تقطن على جانبي العمر كلما حاربها اليأس ارتد خاسئاً تلك المدينة الفاضلة التي نادى بها افلاطون و شغلت بال الفلاسفة لم يجدوا السبيل اليها […]

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