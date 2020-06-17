2020/06/17 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشاعات الكورونا وأكاذيب الإنتباه بالآونة الأخيرة من تلك الأشهر القاسية المؤلمة المارة على كل منا ، آباء و أمهات و أبناء ، تطرأنا حول الكثير من الاشاعات ما بين القيل و القال ، منها ما نصدقة ، و منها من يصيبنا بالمرض و الغثيان ، من شدة و عمق الأكذوبة ، أو من التباهي بأسوأ […]

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