الشباب والرياضة تطلق آلية جديدة لتحويل منح الاتحادات

2020/06/17 | 22:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، آلية جديدة لتحويل المبالغ الخاصة بميزانيتها الى الاتحادات الرياضية مباشرة بعد الاتفاق مع مصرف الرشيد.وقال مدير عام الدائرة الادارية والقانونية والمالية في الوزارة شاكر محمد عودة في بيان للوزارة تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “الهدف من هذه الآلية تسهيل مهمة حصول الاتحادات الرياضية على المنح المالية […]

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