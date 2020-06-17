2020/06/17 | 22:10 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من حكومة الاقليم يتوجه الى بغداد الاسبوع المقبل لتطوير التفاهمات المشتركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من حكومة الاقليم يتوجه الى بغداد الاسبوع المقبل لتطوير التفاهمات المشتركة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من حكومة الاقليم يتوجه الى بغداد الاسبوع المقبل لتطوير التفاهمات المشتركة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).