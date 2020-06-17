بالارقام،، الامارات تبهر العالم في مجال كورونا!

2020/06/17 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتي عبد الرحمن العويس، اليوم الأربعاء، إن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في عدد فحوص فيروس كورونا المستجد للفرد.واضاف العويس، أن الإمارات تجاوزت حاجز ثلاثة ملايين فحص في فترة زمنية قياسية، إذ ان متوسط الفحص اليومي لفيروس كورونا ارتفع من 25 ألفا إلى أكثر من […]

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