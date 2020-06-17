مشاجرتان بالاسلحة الخفيفة في بغداد والبصرة توقع ضحايا

2020/06/17 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر امنية، اليوم الاربعاء، بأن مشاجرتين بالاسلحة الخفيفة إحداها في العاصمة بغداد والاخرى في محافظة البصرة أوقعت ضحايا بينهم امراة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت، مساء اليوم، بين بعض الاقارب في حي الصحة التابع الى منطقة الدورة، شمالي العاصمة بغداد، تطورت الى استخدام الأسلحة الخفيفة، اسفرت عن مقتل امرأة".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، ونقلت جثة القتيلة الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق في ملابسات الحادث".

وفي أقصى جنوب العراق، حيث البصرة، ذكر مصدر أمني في قضاء الإمام الصادق شمال المحافظة، إن شخصين قتلا، فيما اصيب ثالث بجروح خطرة نتيجة نزاع على مستحقات مالية لاحد المشاريع، تطور الى مصادمات مع قوة أمنية في القضاء.

واوضح المصدر، أن قوات امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، ونقلت جثث القتلى الى دائرة الطب العدلي، والجريح الى مستشفى قريب، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث.





وفي محافظة الديوانية، ذكر مصدر امني، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة صوتية استهدفت، مساء اليوم، محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن شارع حيفا دون اصابات فقط اضرار مادية.

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