تعرف على قائمة المدن المستضيفة ليورو 2020

2020/06/17 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الأربعاء، أن المدن الـ12 التي كان من المقرر أن تستضيف نهائيات كأس أوروبا 2020، ستبقى دون تغيير لدى إقامة البطولة في صيف 2021.وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد القاري، جورجيو ماركيتي، في مؤتمر صحافي اليوم على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، أن “المدن الـ12 المقررة أساسا، […]

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