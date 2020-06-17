التعليم تقرر عودة طلبة الدراسات العليا الذين لم يستكملوا متطلبات الدراسة

2020/06/17 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، قرارا بعودة طلبة الدراسات العليا الذين لم يستكملوا متطلبات الدراسة.

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