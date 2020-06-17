المالكي يبدي رأياً في قضية العيساوي: سأحترم مايقرره القضاء

2020/06/17 | 22:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، القضاء العراقي الى الابتعاد عن "التسييس"، متعهدا باحترام مايقرره عن وزير المالية الاسبق رافع العيساوي.

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