2020/06/17 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، وفاة احد منتسبيها نتيجة اصابته بفيروس كورونا.وذكر بيان نعي للقيادة تلقته "كلكامش برس"، انه "بمزيد من الحزن والاسى تنعى قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات وعلى رأسها العميد حيدر حسن منخي قائد شرطة المحافظة أحد ابطال قوة الواجب المنتسب المرحوم احمد رضا الذي وافاه الأجل اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الديوانية.. وفاة شرطي مصاب بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الديوانية.. وفاة شرطي مصاب بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).