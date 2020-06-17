ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب من الماء على معدة فارغة يوميا

2020/06/17 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتمكن العلماء الألمان من تأكيد فوائد شرب كوب من الماء على معدة فارغة، حيث أظهرت دراسة أجريت على متطوعين أن ذلك يؤدي إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي (الأيض) وتحسين مظهر الشعر والجلد.وقدم العلماء للمشاركين في التجربة كوبا من الماء النظيف على معدة فارغة يوميا، حيث لاحظوا تحسنا سريعا في عملية الأيض وتحسنا في حالة البشرة (اختفاء الاحمرار وجميع أنواع الطفح الجلدي).ووفقا لموقع "med2" نقلا عن مؤلف الدراسة "أصبح جلد المشاركين أكثر نعومة، كما تحسن لون الوجه وأصبح أكثر نضارة".وأضاف "ولم تتوقف التأثيرات الإيجابية على الجلد فقط، بل تعدت إلى الشعر، حيث أصبح أكثر حيوية"، مشيرا إلى أن عملية الأيض أصبحت أسرع بنسبة 20%.وتابع قائلا "إن شرب الماء على معدة فارغة يقي من السمنة أيضا، كما أنها طريقة فعالة جدا لتحسن وظائف الجسم بشكل عام".

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