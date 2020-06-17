2020/06/17 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصبحت حمية الكيتو الغذائية أكثر شيوعا خلال السنوات الأخيرة حيث يحاول الناس اتباعها لفقدان الوزن كونها منخفضة الدهون والكربوهيدرات.واعتمد نظام الكيتو الغذائي في الأصل، كوسيلة للمساعدة في علاج الصرع لدى الأطفال، ولكن على مر السنين أصبح وسيلة لفقدان الوزن حظيت باهتمام العديد من المشاهير.ومع ذلك، كشف أحد خبراء التغذية أن هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمية غذائية شائعة للغاية تحمل مخاطر صحية مفاجئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمية غذائية شائعة للغاية تحمل مخاطر صحية مفاجئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).