المالكي يعلق بشأن قضية رافع العيساوي

2020/06/17 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، بشأن قضية رافع الهيساوي.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في تويتر، "يجب أن يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وأن لا يخضع لأي ضغوط سياسية إذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها".





وأضاف، "بالنسبة إلى قضية رافع العيساوي فما يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه وفق سياقاته القضائية سنحترمه".

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