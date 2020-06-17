المالكي: سنحترم ما يقرره القضاء بشأن قضية العيساوي

2020/06/17 | 23:01 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، انه سيحترم ما سيقرره القضاء بشأن قضية رافع العيساوي.

وقال المالكي في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، "‏يجب ان يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وان لا يخضع لاي ضغوط سياسية اذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها".

واضاف انه "بالنسبة الى قضية رافع العيساوي، فما يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه وفق سياقاته القضائية سنحترمه".





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