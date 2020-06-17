2020/06/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقد الدولي يحذّر من أزمة إقتصادية تكون وخيمة على فقراء العالم وخبير لـ (الزمان ): لا خيار سوى التعايش مع كورونا والبدء بإستثمارات عاجلة لتخفيف العبء المالي بغداد – قصي منذر رأى الخبير الاقتصادي مناف الصائغ انه لاخيار اخر امام الحكومة العراقية سوى التعايش مع جائحة وكورونا ، والبدء بالاستثمارات التي تحفز حركة السوق وتشجيع […]

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