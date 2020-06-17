2020/06/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش التركي ينفّذ عمليات جديدة في دهوك رئيس الوزراء يوجّه بسلسلة من الإجراءات لإصلاح المنظومة الأمنية بغداد – الزمان وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسلسلة من الاجراءات لإصلاح المنظومة الامنية ، والتحقيق بالهجمات الصاروخية المتكررة التي تستهدف امن المطارات والقواعد العسكرية في العراق ، فيما اوعز بتكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة هؤلاء المخربين.وأكد المتحدث […]

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