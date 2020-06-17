2020/06/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية ترحّب بالنتائج الأولية في بريطانيا بشأن عقار منقذ للمصابين بغداد وموسكو تبحثان بروتوكولات علاجية لمرضى كورونا بغداد – عبد اللطيف الموسوي عقدت وزارة الصحة والبيئة اجتماعا مع نظيرتها الروسية لبحث بروتوكولات علاج مرضى كورونا ، وسط تزايد اعداد الاصابات والوفيات ضمن الموقف الوبائي ليوم امس , حيث سجلت المختبرات المركزية 1554 اصابةجديدة , […]

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