2020/06/17 | 23:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، توحيد الجهود الوطنية والدولية، لتعزيز دور الشباب وبحث الية العمل مع المنظمة الدولية ومكاتبها.وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته وكالة صدى ، ان الأخير “استقبل في مكتبه، ريتشارد دكتوس نائب الممثل المقيم للامم المتحدة، والسيد ريمي سيرجيو ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان درجال يبحث مع الأمم المتحدة إمكانية استقطاب مدربين هولنديين لتدريب الفئات العمرية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان درجال يبحث مع الأمم المتحدة إمكانية استقطاب مدربين هولنديين لتدريب الفئات العمرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).