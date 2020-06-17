ميسان تسجل أرتفاعا بعدد الإصابات لتصل 140 وشفاء 30ووفاة 2

2020/06/17 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها (140 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.وقال بيان عن الدائرة أن ميسان سجلت اليوم تصاعدا في عدد الاصابات ، كما سجلت ارتفاعا في حالات للشفاء لتصل إلى30 ، إضافة الى وفاة حالتين.وأشار الى أن الإصابات موزعة على مناطق (حي الربيع ، حي […]

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